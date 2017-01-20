ЄБРР видав кредит на розширення діяльності західноукраїнській мережі супермаркетів

Один із ключових кредиторів корпоративного сектора української економіки - Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть кредит на розширення діяльності на суму 135 млн грн провідному продуктовому ритейлеру групі «Рукавичка», який здійснює управління 110 магазинами в Західній Україні.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, цей проект підтримується Європейським Союзом в рамках ініціативи EU4Business, однією з цілей якої є полегшення доступу до більш довгострокового фінансування для малих і середніх підприємств в країнах зони вільної торгівлі з ЄС.

«Кредит ЄБРР з терміном погашення 6 років допоможе «Рукавичці» в реалізації її інвестиційної програми, що передбачає відкриття 42 нових магазинів в Західній Україні до кінця 2018 року, модернізацію і підвищення енергетичної ефективності, а також розширення логістичного центру. Це посприяє поліпшенню сервісу та продажу товарів споживачам, і в той же час простимулює розвиток економіки в країні», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням банку, також передбачається надання стимулюючого гранту групі «Рукавичка» на суму майже 200 000 дол. для заходів з енергоефективності, в тому числі на установку систем рекуперації тепла та котлів на біомасі, а також заміну існуючих холодильних компресорів та іншого устаткування у магазинах мережі «Рукавичка».

Довідка УНІАН. «Рукавичка» - мережа магазинів самообслуговування у Львівській області. Загальна кількість торгових об'єктів - близько 100. Входить в структуру торгово-виробничої компанії «Львівхолод», одного з найбільших ритейлерів у Західній Україні.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні в 1993 року банк взяв на себе зобов'язання щодо надання більш ніж 12 млрд євро в рамках 377 проектів.