Маршмеллоу українського виробництва підкорює європейські та світові ринки (відео)

Маршмеллоу іноді називають мінізефіром.

Проте за складом він значно відрізняється від нього: якщо у зефірі обов'язково мають бути яблучне пюре і яєчний жовток, то склад маршмеллоу абсолютно інакший.

Так, він складається із цукру, кристалічної глюкози, патоки і глюкозного сиропу.

Цікаво, що спочатку цей продукт був лікарським засобом і використовувався для лікування ангіни.

Від цього власне і походить його назва.

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На підприємстві «Лісова казка» у Харкові готувати маршмеллоу почали зовсім недавно, хоча перебувають на ринку уже понад 18 років.

Отримавши рецепт із Нідерландів, наш виробник значно поліпшив якість продукту, зробивши його абсолютно безпечним і корисним для споживача.

«Ми не використовуємо жодних консервантів, стабілізаторів та «єшок», - каже виконавчий директор Олена Лазаренко.

Виробляють 2,5 тони жувального зефіру.

«Виробничу лінію купили у Нідерландах майже за 1 млн. доларів», - каже генеральний директор В'ячеслав Гуляєв.

Комерційний директор підприємства розповідає, що вони експортують свій товар майже до 20 країн світу: Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та ін.

Також представники компанії були на кондитерських виставках у Німеччині, Росії та Китаї.