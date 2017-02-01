Україна готує доповідь про результати роботи у сфері захисту інтелектуальної власності

Про це під час круглого столу в УНІАН сказала директор департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Мінекономрозвитку України Олена Мініч.

Передача доповіді є обов'язковою щорічною процедурою, яка виконується в рамках формування так званого «Звіту 301» - Special 301 Repor - оцінки дотримання різними державами норм міжнародного права у сфері захисту прав інтелектуальної власності, яку формує Офіс торгового представника США.

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«До 23 лютого ми подамо звіт про те, що зроблено», - сказала Мініч. Вона уточнила, що дані стосуватимуться боротьби з піратством, використання легального програмного забезпечення в органах влади, а також здійснення виплат правовласникам.

«Якщо говорити про легалізацію комп'ютерних програм, то згідно з інвентаризацією 2014 року у нас було 38,9% нелегальних програм. За 2015 рік цей відсоток зменшився на 5%. Інвентаризація, проведена в травні 2016 року, показала вже 33,7%. Вважаємо, що за підсумками 2016 року матимемо цифру меншу за 30% нелегального програмного продукту», - сказала Мініч.

Що стосується виплат правовласникам, то, за словами Мініч, необхідний законопроект уже підготовлено і зараз він перебуває на погодженні в Адміністрації Президента України. «Розраховуємо, що узгодження відбудеться через два тижні», - зазначила представник Мінекономрозвитку. При цьому вона повідомила, що виплати правовласникам уже ведуться. За її інформацією, якщо в 2014 році правовласникам не виплачували нічого, то за підсумками 2016 року ця сума становила 12,2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Україна на сьогодні входить до переліку країн, які згідно зі Звітом 301 містяться у так званому списку Priority Watch List - пріоритетному списку спостереження. Країнам цієї групи рекомендується вжити активних заходів для покращення рівня захисту у сфері прав інтелектуальної власності. Крім України, до цієї групи входять Китай, Аргентина, Чилі, Росія, Індія та інші країни.