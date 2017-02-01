Експерт попередила про зовнішні наслідки провалу реформи захисту інтелектуальної власності

Про це в ході круглого столу в УНІАН сказала народний депутат України Вікторія Пташник.

«Не дуже приємно говорити про інвестиційну привабливість України і одночасно бути в «Списку 301» (Special 301 Repor – оцінка дотримання різними країнами норм міжнародного права в сфері захисту прав інтелектуальної власності, яку формує Офіс торгового представника США – УНІАН), – сказала Пташник. – Це також позбавляє нас певних преференцій, зокрема, безмитного ввезення окремих категорій товарів. А їх 3,5 тисячі таких товарів».

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Пташник також підкреслила, що наразі звинувачення України в порушенні прав інтелектуальної власності дещо пом'якшилися. «Але це не тому, що Україна щось зробила, це швидше політичний жест», – зазначила парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, Україна на поточний момент входить до переліку країн, які згідно із «Звітом 301» перебувають у так званому списку Priority Watch List – пріоритетному списку спостереження. Країнам цієї групи рекомендується вжити активних заходів для покращення рівня захисту в сфері прав інтелектуальної власності. Крім України, до цієї групи входять Китай, Аргентина, Чилі, Росія, Індія та інші країни.

До кінця лютого поточного року Мінекономрозвитку має намір передати в Офіс торгового представника США доповідь про результати роботи у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Дані стосуватимуться боротьби з піратством, використання легального програмного забезпечення в органах влади, а також здійснення виплат правовласникам.