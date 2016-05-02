Торгове представництво США відзначає недостатній захист прав інтелектуальної власності в Україні

Про це йдеться в оприлюдненому щорічному звіті щодо рівня захищеності прав інтелектуальної власності у світі Special 301 Report офісу Торгового представництва США.

Україна, як і минулого року, опинилася у групі з 11 країн у так званому списку Priority Watch List. Країнам цієї групи рекомендується вжити активних заходів для покращення рівня захисту у сфері прав інтелектуальної власності. До даної групи, крім України, увійшли Китай, Аргентина, Чилі, Росія та ін. В той же час автори звіту нагадали, що у 2013 році Україна мала нижчі показники і входила до списку аутсайдерів - Priority Foreign Country.

У доповіді зазначається, шо одним із першочергових кроків України повинно стати зменшення використання неліцензійного програмного забезпечення в органах державної влади.

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«Важливо, щоб уряди діяли в рамках закону (щодо використання програмного забезпечення - УНІАН), аби подати приклад дотримання прав інтелектуальної власності приватним підприємствам», - вказується у звіті.

На даний час в Україні рівень використання піратського програмного забезпечення в державних установах оцінюється у 60-80%.

Також автори документа вказують, що в Україні існує багато сайтів, які розповсюджують піратський контент.

Американські експерти відзначили, що Україна поліпшила ситуацію за деякими напрямами. Зокрема, в системі органів Національної поліції було створено спеціальний підрозділ по боротьбі з порушенням прав інтелектуальної власності. Також уряд оголошував плани щодо посилення контролю за дотриманням законодавства у даній сфері.

«Проте, докази реального прогресу поки не очевидні, і виконання планів залишається недостатнім», - вказано у звіті.

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Як зауважили автори звіту, хоча Україна і бореться з випадками порушення авторських прав, в країні діють близько 15 організацій, які займаються збором роялті, але не виплачують його власникам авторських прав.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговий представник України Наталія Микольська поінформувала, що Кабінет міністрів невдовзі розгляне концепцію реформування державного управління у сфері захисту інтелектуальної власності. Зокрема, за її словами, Мінекономрозвитку має намір подати до парламенту декілька законопроектів у сфері захисту прав інтелектуальної власності з метою технологізації функцій держави і розвитку ІТ-галузі.