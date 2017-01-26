Частка ЄС в обсязі українського експорту становила майже 38%, частка Росії скоротилася до 10%

Частка європейського ринку в загальному обсязі українського експорту за підсумками 11 місяців 2016 року станвила 37,5%, що в абсолютних цифрах складає 12,2 млрд дол., і на 3,1% перевищує аналогічний показник 11 місяців 2015 року.

Читайте такожВ Україні найбільше зріс експорт соняшникової олії, пшениці та цукру

Про це йдеться в матеріалах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Частка Росії в загальному обсязі експорту, згідно з матеріалами міністерства, скоротилася до 9,8% і становить 3,2 млрд дол.

При цьому до п'ятірки найбільших торговельних партнерів також увійшли Єгипет (частка експорту 6,2% - 2 млрд дол.), Туреччина (5,7% - 1,87 млрд дол.) і Китай (5,2% - 1,7 млрд дол.).

Щодо експорту до ЄС, то основними його статтями стали агропродукція (3,6 млрд дол.), металургія (2,8 млрд дол.), машинобудування (близько 2 млрд дол.), мінеральні добрива (1,2 млрд дол.), деревина і продукти її переробки (816 млн дол.), продукція легкої промисловості (734 млн дол.), продукція хімпрому (427 млн дол.). При цьому позитивну динаміку показав експорт деревини (зростання становить 15%) і продукції легкої промисловості (зростання на 10,2%).

У цілому позитивну динаміку експорту до ЄС показали 13 регіонів України.

Раніше у Мінекономрозвитку повідомили, що обсяг експорту з України за підсумками 11 місяців 2016 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 5,9% - до 32,7 млрд дол. Ключовими статтями експорту стали продукція агросектору - 13,57 млрд дол., металургії - 7,6 млрд дол. і машинобудування - 3,94 млрд дол. При цьому зростання експорту продемонстрував лише агросектор - на 4,1%, експорт металургії та машинобудування скоротився на 13,2% і 9,9% відповідно.