Українка створила успішний бізнес на БДСМ (відео)

Відкрити свою справу засновницю FoxFetish Наталю спонукало те, що в Україні вона не знайшла того, що б їй підійшло. Тому вирішила робити меблі для БДСМ сама. Про це йдеться у сюжеті "2+2".

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Далі спрацювало "сарафанне радіо": про її справу дізнались ті, хто "в темі". Згодом відкрився інтернет-магазин. Тепер виготовляють і дрібніші "іграшки": флогери, стеги, наручники. Усе це роблять вручну на звичайних верстатах. Іграшки збирають під замовлення, які надходять з інтернет-магазину або телефоном. Невеличкий цех обробляє до 15 замовлень на тиждень.

Наразі FoxFetish – майже монополіст у виробництві БДСМ-іграшок в Україні. Донедавна ця індустрія була в зародковому стані

БДСМ — психосексуальна субкультура, заснована на обміні владою між партнерами.