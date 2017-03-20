Українські майстри відмовляються від радянських шаблонів у ювелірній індустрії (відео)

Українському ювелірному бренду "Сова" цього року йому виповнюється 16 років. Вони прагнуть створювати витончені вироби, відходити від радянської шаблонності і задавати новий тон в українській ювелірнії індустрії. В них ходять Даша Астаф'єва, Тіна Кароль та Маша Єфросиніна.

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Наступного року "Сова" планує вийти на ринок Польщі, Прибалтики і Казахстану.

За словами засновника бренду Олександра Сови, всі вироби проходять сертифікацію у пробірній службі. Він розповів, що золото для виробництва купують в банках у вигляді банківських злитків або як непродані прикраси, котрі інші магазини здають на переплавку. Дорогоцінні камені "Сова" купує переважно в українських компаніях, які привозять їх з Таїланду, Гонконгу, Ізраїлю, Бельгії.

Середня націнка за роботу майстра-ювеліра в Україні становить 50-65% вартості прикраси. У Польщі це може бути 120%.