Рада ратифікувала кредитну угоду з Угорщиною на 50 мільйонів євро для облаштування спільного кордону

Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Угорщини про виділення нашій країні 50 мільйонів євро на облаштування українсько-угорського кордону.

За ухвалення відповідного Закону "Про ратифікацію Рамкової угоди між урядом України і урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги" проголосували 243 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Попутно депутати проголосували за внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" щодо дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні. За це рішення проголосували 233 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Заступник міністра фінансів Юрій Буца повідомив, доповідаючи щодо законопроекту №0136, що угода дозволить відремонтувати дорогу на українсько-угорському кордоні.

"Кредитні кошти будуть направлені на фінансування інвестиційних проектів з капітального будівництва та на поточний ремонт доріг на українсько-угорському кордоні. Умови кредиту дуже привабливі. Сума кредиту 50 мільйонів євро терміном на 18,5 років з пільговим періодом на півтора року. Ставка за кредитом 0% за умови, якщо 50% товарів, робіт і послуг будуть угорського походження", - підкреслив Буца.

Як наголошується в пояснювальній записці, прийняття законопроекту не потребує додаткових коштів з державного бюджету України.

Як повідомляв УНІАН, уряд Угорщини наприкінці листопада минулого року прийняв рішення надати Україні довгостроковий кредит у розмірі 50 мільйонів євро на облаштування українсько-угорського кордону.

21 лютого 2017 року Кабінет міністрів України направив у Верховну Раду кредитну угоду між урядами України та Угорщини про виділення нашій країні 50 мільйонів євро на облаштування українсько-угорського кордону.