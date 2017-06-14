У ЄС погодили торгові квоти для України

У результаті міжінституційних переговорів щодо надання Україні торговельних преференцій сторони досягли компромісу, відповідно до якого квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть збільшені, але не у тому обсязі, як раніше це пропонувалося Європейською комісією, сечовина з пропозицій виключена.

Читайте такожУкраїна вже вичерпала річні квоти на безмитний експорт в ЄС по шести групах товарів

Про такий результат тристоронніх переговорів, які відбулися у вівторок пізнім вечором в Страсбурзі, повідомили власному кореспонденту УНІАН в Європейському парламенті.

"Після бурхливих обговорень вдалося досягти сильного компромісу, на який погодилися всі три установи (Європарламент, Єврокомісія та Мальтійське головування). Він передбачає надання Україні преференцій на всі сільськогосподарські продукти, запропоновані Європейською Комісією, причому п'ять з них частково відновлені, а з промислового комплексу видалена сечовина", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, встановлені наступні річні квоти: для меду - 2500 тонн, томатів оброблених - 3000 тонн, пшениці - 65000 тонн, кукурудзи - 625000 тонн, ячміня - 325000 тонн.

"Ці скорочення є відповіддю на чутливість деяких держав - членів у сільськогосподарському секторі", - наголошується в повідомленні.

Крім того, узгоджений текст робить акцент на боротьбу з корупцією, яка є однією з умов виділення торгівельних преференцій Україні. Крім того, товари, які вивозяться з територій, захоплених сепаратистами, будуть предметом додаткових перевірок.

Також Європейська Комісія була зобов'язана більш докладно звітувати про стан реалізації цих преференцій.

"Прийняте вчора рішення забезпечує підтримку торгівлі з Україною при одночасному захисті вразливих для фермерів та промисловості ЄС інтересів", - прокоментував доповідач від ЄП Ярослав Валеса результати переговорів.

Преференції будуть введені на строк до трьох років, в якості доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільноі торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок 13 червня в Страсбурзі відбулися тристоронні переговори за участю представників ЄП, Європейської Комісії та Мальтійського Головування в Раді Європейського Союзу, за результатами яких доповідач Валеса написав у Твіттері, що вони завершилися "успішно". Як відомо, ЄП наполягав на виключені з переліку ряда позицій, зокрема, зернових, томатів та сечовини.

Наприкінці вересня минулого року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на експорт низки українських товарів. Зокрема, на кукурудзу - на 650 тис. тонн, пшеницю - на 100 тис. тонн, ячмінь - на 350 тис. тонн, крупу й оброблене зерно - на 7,8 тис. тонн, овес - на 4 тис. тонн, мед - на 3 тис. тонн, виноградний сік - на 500 тонн, оброблені томати - на 5 тис. тонн.

За даними міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового, економічний ефект від ухвалення Європарламентом рішення про збільшення річних квот на безмитне ввезення української сільгосппродукції до ЄС становитиме близько 196,95 млн дол.

У Мінекономрозвитку заявили, що очікують на остаточне рішення ЄС щодо надання Україні додаткових торговельних преференцій до саміту Україна-ЄС, що пройде в Києві 13 липня.