У Мінагропроді підрахували економічний ефект від збільшення квот на експорт в ЄС
За словами міністра, Україна отримає близько 200 млн дол. від збільшення квот на безмитне ввезення української сільгосппродукції.
Економічний ефект від прийняття Європейським парламентом рішення про збільшення річних квот на безмитне ввезення української сільськогосподарської продукції до ЄС становитиме близько 196,95 млн дол., повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на главу відомства Тараса Кутового.Читайте такожУ Європарламенті підтримали розширення квот на товари з України
"Рішення про збільшення квот на українську аграрну продукцію для нас важливе, воно дасть змогу розширити наші експортні можливості. Україна отримає близько 200 млн дол. в обсязі реалізації", - цитує прес-служба Кутового.
Згідно з повідомленням, міністр сподівається, що Європарламент прийме остаточне рішення про збільшення квот до кінця поточного місяця.
Прес-служба нагадала, що розширення квот стосується таких видів продукції, як мед (на 3 тис. тонн), виноградний сік (500 тонн), кукурудза (на 650 тис. тонн), ячмінна крупа і борошно (на 7,8 тис. тонн), овес (на 4 тис. тонн), ячмінь (на 350 тис. тонн). Водночас, це рішення не стосується українських томатів, ячменю та сечовини, які, на думку євродепутатів, не потребують додаткової підтримки з боку ЄС.
Однак, за даними прес-служби Мінагропроду, відповідне рішення є проміжним етапом, оскільки це питання додатково розглядатиметься Європарламентом та Радою міністрів ЄС.
Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, наразі обсяг квот на експорт на ринок ЄС української кукурудзи становить 400 тис. тонн, круп та борошна – 6,6 тис. тонн, вівса – 4 тис. тонн, меду – 5,2 тис. тонн, виноградного та яблучного соків – 12 тис. тонн, оброблених томатів - 10 тис. тонн, цукру - 20 тис. тонн.
Станом на початок травня поточного року Україна вже вичерпала річні квоти на безмитний експорт щодо шести груп товарів: меду, цукру, крупів та борошна, виноградного та яблучного соків, кукурудзи і оброблених томатів. Також майже повністю використано квоту на експорт пшениці і закрито основну квоту на другий квартал з експорту курятини.
Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня 2016 року.