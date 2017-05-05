У Мінагропроді підрахували економічний ефект від збільшення квот на експорт в ЄС

Економічний ефект від прийняття Європейським парламентом рішення про збільшення річних квот на безмитне ввезення української сільськогосподарської продукції до ЄС становитиме близько 196,95 млн дол., повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на главу відомства Тараса Кутового.Читайте такожУ Європарламенті підтримали розширення квот на товари з України

"Рішення про збільшення квот на українську аграрну продукцію для нас важливе, воно дасть змогу розширити наші експортні можливості. Україна отримає близько 200 млн дол. в обсязі реалізації", - цитує прес-служба Кутового.

Згідно з повідомленням, міністр сподівається, що Європарламент прийме остаточне рішення про збільшення квот до кінця поточного місяця.

Прес-служба нагадала, що розширення квот стосується таких видів продукції, як мед (на 3 тис. тонн), виноградний сік (500 тонн), кукурудза (на 650 тис. тонн), ячмінна крупа і борошно (на 7,8 тис. тонн), овес (на 4 тис. тонн), ячмінь (на 350 тис. тонн). Водночас, це рішення не стосується українських томатів, ячменю та сечовини, які, на думку євродепутатів, не потребують додаткової підтримки з боку ЄС.

Однак, за даними прес-служби Мінагропроду, відповідне рішення є проміжним етапом, оскільки це питання додатково розглядатиметься Європарламентом та Радою міністрів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, наразі обсяг квот на експорт на ринок ЄС української кукурудзи становить 400 тис. тонн, круп та борошна – 6,6 тис. тонн, вівса – 4 тис. тонн, меду – 5,2 тис. тонн, виноградного та яблучного соків – 12 тис. тонн, оброблених томатів - 10 тис. тонн, цукру - 20 тис. тонн.

Станом на початок травня поточного року Україна вже вичерпала річні квоти на безмитний експорт щодо шести груп товарів: меду, цукру, крупів та борошна, виноградного та яблучного соків, кукурудзи і оброблених томатів. Також майже повністю використано квоту на експорт пшениці і закрито основну квоту на другий квартал з експорту курятини.

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня 2016 року.