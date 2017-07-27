В ЄС зростає попит на українську продукцію з високою доданою вартістю - торгпред

В Європейському Союзі зростає попит на українську продукцію з високою доданою вартістю, а товари агрохарчової галузі, металургії, легкої та хімічної промисловості дедалі більше надходять до ЄС в готовому вигляді, а не як сировина.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Facebook з посиланням на слова заступника міністра Наталії Микольської.

«Існує думка, що український експорт до ЄС - це товари сировинного напрямку. Однак останні тенденції фіксують зростання попиту на готові товари з високою доданою вартістю з України - монітори, камери, обігрівачі води і навіть буксири для річкового вантажного транспорту», - сказала Микольська.

За її словами, ще однією позитивною тенденцією є реалізація на ринку ЄС українських високотехнологічних послуг.

«Важливо, що інформаційні технології, веб-дизайн, продакшн, архітектурні та дизайнерські рішення - креативні послуги, якими Україна вже сьогодні спроможна похвалитися в Європі», - наголосила торговий представник.

Як повідомляв УНІАН, торговий обіг України з Європейським Союзом у першому кварталі 2017 року зріс на 21,6%. При цьому зростання українського експорту до ЄС за цей період становив 24,5%, а імпорт з ЄС зріс на 19,2%.

У січні-квітні цього року значно зріс експорт української готової продукції до Європи - на 411 млн дол. порівняно з аналогічним періодом минулого року. У товарній структурі експорту готової продукції лідирують плоский прокат з вуглецевої сталі (зростання на 68,9 млн дол.), ізольовані проводи та кабелі (на 39,7 млн дол.), електричні водонагрівачі (на 36,3 млн дол.) і макуха (на 33,8 млн дол.).

Крім того, Україна почала поставляти до Європи 39 нових товарних позицій, які в січні-квітні принесли додатково 1 млн дол. експорту. При цьому 60,2% експорту нових товарних позицій становили самохідні бульдозери, екскаватори та труби.