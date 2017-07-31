Siemens заборонила іранській компанії поставляти турбіни до окупованого Криму

Німецька компанія Siemens заборонила іранської компанії Mapna поставляти газові турбіни в аннексированный Росією Криму, повідомляє РБК.

Читайте такожРосія зізналася, що в окупований Крим були поставлені турбіни Siemens

"Джерело видання розповіло, що до осені минулого року Siemens почала затримувати поставку обладнання після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про постачання турбін до Криму в обхід санкцій. У зв'язку з цим Володимир Путін доручив російському уряду і "Ростеху" знайти турбіни в інших постачальників", - йдеться в повідомленні.

Представники "Ростеха" почали проводити переговори про постачання турбін з іранською компанією Mapna, яка робила обладнання за ліцензії Siemens. Близький до німецької компанії джерело зазначив, що юристи Siemens, швидше за все, вивчили ліцензію, за якою Mapna робила обладнання, і не знайшли порушень умов санкцийв разі його постачання в окупований Крим.

У лютому керівник Ростеха Сергій Чемезов повідомив про те, що переговори з іранською компанією знаходяться на завершальній стадії, однак контракт не був у підсумку укладено. За версією одного зі співрозмовників видання, Siemens попередила Mapna, що постачання обладнання в аннексированный Крим можуть негативно відбитися на їхніх взаєминах. Представник "Ростеха" пояснив зрив переговорів відсутністю взаєморозуміння з декількох питань.

Офіційні представники Mapna і Siemens відмовилися коментувати цю інформацію.

Раніше Siemens подала позов до трьом російським компаніям - ВАТ "Технопромекспорт", ТОВ "Технопромекспорт" (ТПЕ) і ТОВ "Сіменс технології газових турбін" після того, як стало відомо, що турбіни її виробництва потрапили в окупований Росією Крим без дозволу компанії.

Пізніше Reuters повідомило, що Німеччина закликає Євросоюз розширити санкційний список проти Росії через поставок турбін Siemens в аннексированный Крим. За інформацією агентства, в нього могли потрапити чотири людини і кілька компаній.

Концерн припинив поставки генеруючого обладнання російським компаніям, підконтрольним державі.