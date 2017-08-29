У Кабміні обіцяють прискорити запуск експортно-кредитного агентства

Експортно-кредитне агентство, створення якого в Україні прописано на законодавчому рівні, має запрацювати якомога швидше, щоб стати ще одним дієвим інструментом допомоги і захисту інтересів українського експортера.

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Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів України з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в ході спеціальної наради в уряді.

«Є закон, який ми повинні виконувати, - сказав глава уряду. - Ми не виключаємо змін до законодавства, які покращать умови роботи агентства. Але ми маємо прекрасні технологічні рішення, хороший продукт, який треба просувати в конкурентному світі, де багато гравців, зокрема тих, хто не зацікавлений в українському продукті».

В уряді також зазначили, що модель роботи агентства є предметом обговорення з одним із ключових кредиторів України - Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, створення експортно-кредитного агентства (ЕКА) є одним із кроків з підтримки міжнародної експансії українських товарів і збільшення обсягів експорту вдвічі до 2019 року.

Згідно із законодавством, агентство мало запрацювати не пізніше серпня 2017 року.

Відповідно до закону про ЕКА, агентство створюється для стимулювання експорту товарів, робіт і послуг українського виробництва. Номенклатура експорту налічує понад 15 позицій, включаючи продукти харчування, товари легкої промисловості, машинобудування, літакобудування, суднобудування, виробництво ядерних реакторів, котлів, електромашин, залізничного транспорту.

Також агентство на добровільних засадах здійснює страхування, перестрахування, гарантування експортних договорів і бере участь у програмах часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.

Початковий статутний капітал агентства становить близько 200 млн грн бюджетних коштів. Разом з тим, відповідно до закону, бюджет не є єдиним джерелом фінансування агентства. Такими джерелами визначені власні кошти, інвестиції, залучені в іноземних або вітчизняних інвесторів на поворотній або безповоротній основі, кошти міжнародних фінансових організацій.

ЕКА створюється у формі публічного акціонерного товариства, засновником якого є держава в особі Кабінету міністрів України, якому належить не менш як 50% статутного капіталу плюс одна акція.

Органами управління ЕКА визначені правління, наглядова рада та загальні збори акціонерів.