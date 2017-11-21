В Україні запустили офіційний портал програми ЄС з підтримки малого та середнього бізнесу

Міністерство економічного розвитку і торгівлі запустило офіційний портал програми Європейського Союзу з підтримки малого та середнього бізнесу в Україні - COSME, повідомила прес-служба міністерства.

Читайте такожУкраїнські компанії га рік експортували на ринки ЄС 870 нових товарів - торгпред

Згідно з повідомленням, бюджет COSME становить 2,3 млрд дол., а українські підприємці можуть брати участь у проектах програми на суму 900 млн євро.

Програма дозволяє вийти на ринок ЄС і ринки партнерів програми, отримати доступ до інформації про правила ведення підприємницької діяльності, пройти бізнес-стажування за кордоном.

Підприємці можуть ознайомитися з програмою і взяти в ній участь за допомогою порталу cosme.me.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 9 березня 2017 року підписав прийнятий Верховною Радою закон про ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом, який передбачає участь нашої країни в програмі розвитку конкурентоспроможності підприємств малого і середнього бізнесу COSME.

Згідно з даними дослідження консалтингової компанії VimesVC, близько третини підприємців малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні не знають про існування програм підтримки МСБ в нашій країні.

Угоду за програмою COSME було підписано в травні 2016 року. Україна стала восьмою країною за межами ЄС, що приєдналася до програми. Раніше в програму ввійшли Чорногорія, Македонія, Молдова, Туреччина, Албанія, Сербія і Вірменія. Програма COSME підтримує проекти різної тематики.