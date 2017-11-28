Експорт українських товарів до ЄС з початку дії зони вільної торгівлі зріс на 10%

За час дії зони вільної торгівлі з Європейським Союзом з 1 січня 2016 року експорт українських товарів до європейських країн зріс на 10%.

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Про це під час виступу на форумі "Один пояс - один шлях" у Тбілісі повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Більш як рік діє угода про зону вільної торгівлі з ЄС, і вже за цей період ми маємо зростання експорту українських товарів на ринки ЄС понад 10%», - сказав він.

За словами прем'єра, частка українського експорту до Європи становить 40%.

Як повідомляв УНІАН, баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами України в січні-вересні 2017 року зведено з дефіцитом на рівні 4,265 млрд дол., що на 8,1% вище за дефіцит за січень-вересень 2016 року на рівні 3,944 млрд дол.

Угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом в повному обсягу набула чинності 1 січня 2016 року.