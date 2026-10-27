Словенію активно просувають як бюджетну альтернативу Австрії: чи справді це так

Останніми роками Словенію неодноразово можна було побачити в рейтингах найкращих напрямків для відпочинку. Її називали "прихованою перлиною" Європи або більш бюджетною альтернативою Австрії чи Швейцарії, а не так давно навіть охрестили винною столицею європейського континенту.
Автори найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet Алекс Кревар і Марк Бейкер зібрали корисні поради щодо відпочинку в Словенії – від цін у країні до найкращого сезону для відвідування.
Чи справді Словенія така дешева
"Безумовно, у Словенії можна витратити чимало грошей. У будь-якому куточку країни знайдеться безліч першокласних курортів, оздоровчих центрів, готелів, виноробень і ресторанів – тут створено всі умови, щоб гості, які звикли до п'ятизіркового рівня, почувалися як вдома. Водночас це ідеальний напрямок і для бюджетних мандрівників", – зазначають автори Lonely Planet.
За їхніми словами, ціни на повсякденні потреби в Словенії залишаються цілком прийнятними. Якщо ви подорожуєте самостійно, зупиняєтеся в хостелах, переважно готуєте їжу самостійно та користуєтеся громадським транспортом, то ваш бюджет може становити близько 100 євро на день – включаючи відвідування одного-двох музеїв або визначних пам'яток. На додаткові розваги варто закладати в бюджет ще від 50 до 150 євро на кожну таку подію.
Середні ціни в Словенії
- ніч у хостелі в столиці Любляні: від 35 євро;
- ніч на двох у бюджетному готелі в Любляні: від 75 євро;
- ніч у квартирі з власною кухнею в центрі Любляни: від 75 євро;
- квиток на автобус у Любляні: 1,50 євро;
- кава в популярному ресторані в Бледі: 2,40 євро;
- шпинатний бурек на винос у Копері: 3,20 євро;
- вечеря на двох у Толміні: від 60 євро;
- пиво (0,3 л) у Кобариді: 3,50 євро.
Коли краще їхати до Словенії
Хоча в Словенії формально існує "високий туристичний сезон" з червня по вересень, мандрівники можуть відвідувати цю країну цілий рік.
Багато хто вважає, що найкращий час для поїздки – міжсезоння (з кінця квітня по червень і з кінця вересня до кінця жовтня). У цей період тут панують чудові погодні умови для велопрогулянок і піших походів, а комфортна температура та зміна сезонів надають особливої виразності величним пейзажам – чи то гірські плато, річкові долини, озера, Юлійські Альпи чи узбережжя Адріатичного моря.
До того ж у цей час ціни нижчі, особливо на проживання, а туристів набагато менше – тож цілком можливо, що ви зможете оглядати визначні пам'ятки на самоті, зазначають експерти.
Гурманам і поціновувачам вин автори видавництва радять відвідувати Словенію у квітні або листопаді, коли у великих містах, таких як Любляна та Марібор, як і раніше вирує життя, а ось у решті країни темп стає більш розміреним.
"Словенські шеф-кухарі зазвичай дотримуються принципу "їж те, що дає природа" у будь-яку пору року, проте особливо вишукані страви з'являються з першими ознаками весни та в період збору врожаю. Після зими, сповненої ситних рагу, із таненням снігів і весняним цвітінням настає пора нових сезонних делікатесів. Це чудовий час для поїздки на південно-західне узбережжя – погрітися на сонці та насолодитися свіжими морепродуктами. У листопаді, коли завершується збір винограду та оливок, здається, що вся країна завмирає, щоб підняти келих за черговий щедрий урожай і чудове вино", – зазначають досвідчені мандрівники.
Тим часом, за їхніми словами, період з грудня по березень, коли в Словенії найменше туристів і достатньо снігу, – це найкращий час для занять зимовими видами спорту та відвідування СПА-курортів.
Інші ідеї для подорожей Європою
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти назвали "найнадійніші" гірськолижні курорти Європи, де у туристів найбільше шансів побачити сніг.
Також туристам розповіли про найбільш доступні різдвяні ярмарки Європи, які можна відвідати цієї зими.
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