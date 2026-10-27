Білл Гейтс назвав лише чотири професії, яким не загрожує штучний інтелект

На думку підприємця, у майбутньому особливо затребуваними залишаться програмування, біологія та ще дві професії.

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс вважає, що на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту лише декілька професій збережуть стабільний попит. Тим часом сама Microsoft пропонує 60 тисячам співробітників добровільно звільнитися на тлі інвестицій в інфраструктуру для ШІ.

Нейромережі дедалі активніше змінюють ринок праці, змушуючи компанії переглядати підходи до найму та організації роботи. На цьому тлі знову обговорюється прогноз Білла Гейтса щодо професій, які найважче буде замінити технологіями, пише LADbible.

На думку підприємця, у майбутньому особливо затребуваними залишаться чотири напрямки: програмування, біологія, енергетика та професійний спорт.

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Які професії точно переживуть поглинання ШІ

Програмісти, незважаючи на розвиток інструментів ШІ для написання коду, як і раніше, будуть необхідні для створення та вдосконалення складних систем. Біологи зможуть займатися науковими дослідженнями, а фахівці енергетичної галузі – забезпечувати розвиток і роботу енергетичної інфраструктури.

Професійний спорт виділяється на тлі інших напрямків: тут важливі фізичні здібності, майстерність і видовищність змагань. Як зауважив Гейтс у розмові з телеведучим Джиммі Феллоном, люди навряд чи захочуть дивитися, як комп’ютери грають у бейсбол.

Водночас підприємець припускає, що для виконання більшості завдань у майбутньому людська праця може виявитися необов’язковою. Виробництво товарів, транспортування та вирощування продуктів харчування з часом будуть значною мірою автоматизовані.

Ілон Маск, зі свого боку, вважає, що протягом наступного десятиліття кількість роботів сягне щонайменше 1 мільярда, а їхня продуктивність перевищить сукупну продуктивність усього людства. "Спочатку цей процес відбуватиметься дуже повільно, але з часом зростання стане вибуховим", – заявив засновник SpaceX на саміті G20.

Які професії найбільше схильні до впливу ШІ

Минулого року Microsoft опублікувала список із 40 професій, які з найбільшою ймовірністю будуть замінені штучним інтелектом:

Перекладачі та інтерпретатори Історики Бортпровідники та супровідники туристів Торгові представники у сфері послуг Автори та письменники Працівники служби підтримки клієнтів Програмісти ЧПУ-верстатів Телефонні оператори Касири, залізничні/авіаційні працівники Радіоведучі та диктори Брокерські клерки Курси з домашнього господарства та фермерства Продавці телемагазинів Консьєржі Політологи/політичні аналітики Аналітики новин, журналісти, репортери Математики Технічні письменники Коректори та верстальники тексту Супровідний обслуговуючий персонал Редактори Викладачі бізнес-дисциплін у вищих навчальних закладах Фахівці з PR Демонстратори та промоутери продуктів Агенти з реклами Менеджери з відкриття нових рахунків Статистичні асистенти Менеджери з оренди та прокату Data Scientists Персональні фінансові консультанти Архіваріуси Викладачі економіки у вищих навчальних закладах Веб-розробники Аналітики управління Географи Моделювальники Аналітики ринку Співробітники екстрених служб (оператори) Оператори комутаторів Викладачі бібліотечної справи рівня вищих навчальних закладів

У "безпечній" зоні, на думку Microsoft, перебувають оператори важкої техніки, домробітниці, покрівельники, масажисти, посудомийники, медсестри та інші.

Таким чином, професії з невисокими зарплатами та орієнтовані на фізичну працю мають набагато меншу ймовірність бути автоматизованими, ніж професії, пов’язані з інтелектуальною працею.

Дослідження показало, що 95% компаній, які вклали кошти в ШІ, не змогли отримати економічну вигоду від інвестицій. Одна з ключових проблем – складність донавчання готових ШІ-інструментів для бізнес-завдань.

Багато компаній, розчарувавшись у ШІ, почали повертати раніше звільнених співробітників, що свідчить про те, що автоматизація поки що не здатна повністю замінити людей у очікуваному обсязі. Крім того, впровадження ШІ вимагає серйозних вкладень: інфраструктура, безпека, обробка даних – все це зазвичай обходиться дорожче, ніж планувалося.

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