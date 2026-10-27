Розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з Путіним були узгоджені з Україною, - Сибіга

Очільники МЗС обговорили ранкові телефонні розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з Путіним і Зеленським.

Телефонні розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з російським диктатором Володимиром Путіним були узгоджені з Україною. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної прессконференції разом із міністрами закордонних справ Фінляндії та Норвегії.

"Ми обговорили ранкові телефонні розмови лідерів Норвегії та Фінляндії – спочатку з Путіним, а згодом із президентом Зеленським. Ми вітаємо таку активну підтримку наших дипломатичних зусиль і мирного процесу. Цей дзвінок був узгоджений з нами, і це правильний підхід", - сказав він.

Сибіга вкотре наголосив, що Україна прагне завершити цю війну, має реалістичні пропозиції та рішення щодо цього.

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"Ми готові як до часткового припинення вогню, так і до повного завершення бойових дій. Звісно, ​​усе має бути справедливо. Ми не робитимемо жодних односторонніх кроків", - зазначив очільник МЗС.

Він розповів, що поінформував міністерку закордонних справ Фінляндії Еліну Валтонен та очільника МЗС Норвегії Еспена Барт Ейде про останні події на полі бою та зусилля, спрямовані на досягнення миру.

"Україна готова до тристоронньої зустрічі в Еміратах. Ми використаємо кожну можливість, щоб наблизити мир", - додав Сибіга.

Розмова європейських лідерів з Путіним – що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Як йдеться у пресрелізі на сайті президента Фінляндії, Україна була поінформована про підготовку цього телефонного дзвінка. Зокрема, Стубб і Стере ініціювали розмову для обговорення агресивної війни Росії проти України і дипломатичних зусиль для припинення війни та просування миру й стабільності в Європі.

Потім президент України Володимир Зеленський провів розмову із Стуббом і Стере за підсумками їхнього сьогоднішнього дзвінка з Путіним. Спілкування Зеленського з лідерами європейських країн стало продовженням дискусій, які раніше відбулися в Осло з представниками Америки, Європи і НАТО. Зокрема, він розповів, що висловив вдячність за детальне інформування і "цю активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль".

Як зазначив президент України, обговорювалася підготовка тристоронньої зустрічі, яка запланована на листопад на рівні української, американської і російської команд.

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