Лавров заявив, що війна в Україні триватиме й може загостритися

За словами Лаврова, президент Фінляндії та прем'єр-міністр Норвегії під час розмови з Путіним не сказали нічого нового.

Війна Росії проти України триватиме і, ймовірно, загостриться. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пишуть росЗМІ.

За словами Лаврова, президент Фінляндії Олександр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним не сказали нічого нового.

"Це свідчить лише про бажання європейців втиснутися в переговорний процес. Хоча з якими позиціями в цей процес втискуватися – це велике питання", – сказав голова МЗС РФ.

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Говорячи про дизельну угоду зі США, Лавров заявив, що це "суто ділова домовленість".

"Це суто прагматичний підхід розсудливих лідерів, які турбуються про економіку як своїх країн, так і про світову економіку, зважаючи насамперед на інтереси громадян, а не на вирішення якихось геополітичних проблем", – додав голова МЗС РФ.

Також Лавров заявив, що Захід нібито намагається "керувати громадською думкою, поширюючи дезінформацію". Однак, за його словами, Заходу це вдається з великими труднощами.

"Ось це нещодавно заявили. Зокрема, канцлер Мерц сказав: "Головне для нас – не Німеччина, не Євросоюз, не НАТО, не США, не Китай. Головне – перемогти Росію". Ось такі мазохісти, якщо хочете, політичні", – підкреслив Лавров.

Путін сказав лідерам Фінляндії та Норвегії, що хоче захопити весь Донбас

Раніше Reuters із посиланням на джерело, близьке до Кремля, повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом Фінляндії Олександром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре заявив, що Росія не має наміру відмовлятися від захоплення всього Донбасу.

За словами джерела, Стубб і Стьоре у відповідь на заяву Путіна наголосили, що завершення війни має передбачати справедливий мир. Також він нагадав журналістам, що останнім лідером європейської країни, який спілкувався з Путіним по телефону, був президент Франції Еммануель Макрон. Та розмова відбулася в липні, але не принесла жодних результатів.

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