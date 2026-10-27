Операція в Олешках може відкрити шлях для подальших кроків у мирному процесі, - Сибіга

За його словами, Україна вітає гуманітарну операцію в Олешках, адже йдеться про порятунок життів.

Якщо в результаті гуманітарної операції в Олешках на Херсонщині вдасться досягти результатів, це може відкрити шлях для подальших кроків у мирному процесі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної прессконференції разом із міністрами закордонних справ Фінляндії та Норвегії.

За його словами, Україна вітає гуманітарну операцію в Олешках, адже йдеться про порятунок життів.

"Протягом багатьох місяців ми розповідали світові про людей в Олешках, які страждають від голоду. Ми зверталися до держав, міжнародних організацій, світових лідерів та впливових релігійних діячів. Ми вдячні першій леді Меланії Трамп за її участь у цій надважливій справі та за її лідерство", - сказав він.

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Сибіга висловив сподівання, що всі взяті на себе зобов’язання будуть виконані, а з українського боку є повна готовність.

Міністр нагадав, що операцію координує наш Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"Якщо в Олешках вдасться досягти результатів, це може відкрити шлях для подальших кроків у мирному процесі – як захід зміцнення довіри", - зазначив очільник МЗС.

Ситуація в Олешках – останні новини

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що у районі тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області з 3:00 27 жовтня запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії.

У міністерстві оборони Росії також підтвердили припинення вогню. Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада.

Лубінець пообіцяв і надалі інформувати суспільство про перебіг подій, водночас поставивши на перше місце безпеку цивільних жителів Олешок і дотримання досягнутих домовленостей.

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