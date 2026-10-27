Фахівці обрали найкращі бюджетні процесори для купівлі у 2026 році

Експерти Tom’s Hardware оновили рейтинг найкращих недорогих процесорів 2026 року. До списку увійшли моделі AMD та Intel вартістю до $200, які підходять для складання доступного ПК, ігор та повсякденних завдань.
Експерти зазначають, що під час вибору недорогого процесора доводиться враховувати не лише його продуктивність, а й вартість сумісних комплектуючих. Зокрема, оперативна пам’ять DDR5 суттєво збільшує витрати на збірку нового комп’ютера.
- Intel Core Ultra 5 250K Plus – найкращий універсальний варіант. На відміну від базової моделі (де було 14 ядер), версія 250K Plus отримала 18 ядер і 18 потоків. У тестах він демонструє продуктивність в іграх на рівні Ryzen 5 9600X і помітно перевершує деякі конкурентні моделі в багатопотокових завданнях. Головний недолік – необхідність використовувати оперативну пам'ять DDR5.
- AMD Ryzen 5 7600X3D – найкращий вибір для ігор. Завдяки збільшеному кешу 3-го рівня процесор забезпечує високу продуктивність в іграх. За результатами тестів, він поступається Ryzen 7 7800X3D лише на 4,5%, хоча коштує на $150 дешевше.
- AMD Ryzen 5 5600 – для старих ПК. Процесор побудований на архітектурі Zen 3, оснащений шістьма ядрами та 12 потоками і працює на платформі AM4. Базова частота становить 3,7 ГГц, а максимальна – 4,6 ГГц. TDP обмежено 65 Вт. Модель підтримує розгін і комплектується штатним кулером.
- Intel Core i3-14100F – найкращий процесор вартістю до 100 доларів. Під час тестування модель показала кращі результати, ніж AMD Ryzen 5 5500 та Intel Core i3-12100F, у іграх та програмах; при цьому вона підтримує як DDR4, так і DDR5, а також комплектується кулером.
- AMD Ryzen 5 5600GT – найкращий процесор із вбудованою графікою. Він підходить насамперед для невимогливих ігор у роздільній здатності 720p. Для комфортної гри в 1080p у багатьох проєктах доведеться знижувати якість графіки.
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