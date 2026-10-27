Фахівці обрали найкращі бюджетні процесори для купівлі у 2026 році

На тлі зростання цін на відеокарти, оперативну пам’ять та накопичувачі ринок процесорів залишається відносно стабільним.

Експерти Tom’s Hardware оновили рейтинг найкращих недорогих процесорів 2026 року. До списку увійшли моделі AMD та Intel вартістю до $200, які підходять для складання доступного ПК, ігор та повсякденних завдань.

Експерти зазначають, що під час вибору недорогого процесора доводиться враховувати не лише його продуктивність, а й вартість сумісних комплектуючих. Зокрема, оперативна пам’ять DDR5 суттєво збільшує витрати на збірку нового комп’ютера.

Intel Core Ultra 5 250K Plus – найкращий універсальний варіант. На відміну від базової моделі (де було 14 ядер), версія 250K Plus отримала 18 ядер і 18 потоків. У тестах він демонструє продуктивність в іграх на рівні Ryzen 5 9600X і помітно перевершує деякі конкурентні моделі в багатопотокових завданнях. Головний недолік – необхідність використовувати оперативну пам'ять DDR5.

– найкращий універсальний варіант. На відміну від базової моделі (де було 14 ядер), версія 250K Plus отримала 18 ядер і 18 потоків. У тестах він демонструє продуктивність в іграх на рівні Ryzen 5 9600X і помітно перевершує деякі конкурентні моделі в багатопотокових завданнях. Головний недолік – необхідність використовувати оперативну пам'ять DDR5. AMD Ryzen 5 7600X3D – найкращий вибір для ігор. Завдяки збільшеному кешу 3-го рівня процесор забезпечує високу продуктивність в іграх. За результатами тестів, він поступається Ryzen 7 7800X3D лише на 4,5%, хоча коштує на $150 дешевше.

найкращий вибір для ігор. Завдяки збільшеному кешу 3-го рівня процесор забезпечує високу продуктивність в іграх. За результатами тестів, він поступається Ryzen 7 7800X3D лише на 4,5%, хоча коштує на $150 дешевше. AMD Ryzen 5 5600 – для старих ПК. Процесор побудований на архітектурі Zen 3, оснащений шістьма ядрами та 12 потоками і працює на платформі AM4. Базова частота становить 3,7 ГГц, а максимальна – 4,6 ГГц. TDP обмежено 65 Вт. Модель підтримує розгін і комплектується штатним кулером.

для старих ПК. Процесор побудований на архітектурі Zen 3, оснащений шістьма ядрами та 12 потоками і працює на платформі AM4. Базова частота становить 3,7 ГГц, а максимальна – 4,6 ГГц. TDP обмежено 65 Вт. Модель підтримує розгін і комплектується штатним кулером. Intel Core i3-14100F – найкращий процесор вартістю до 100 доларів. Під час тестування модель показала кращі результати, ніж AMD Ryzen 5 5500 та Intel Core i3-12100F, у іграх та програмах; при цьому вона підтримує як DDR4, так і DDR5, а також комплектується кулером.

– найкращий процесор вартістю до 100 доларів. Під час тестування модель показала кращі результати, ніж AMD Ryzen 5 5500 та Intel Core i3-12100F, у іграх та програмах; при цьому вона підтримує як DDR4, так і DDR5, а також комплектується кулером. AMD Ryzen 5 5600GT – найкращий процесор із вбудованою графікою. Він підходить насамперед для невимогливих ігор у роздільній здатності 720p. Для комфортної гри в 1080p у багатьох проєктах доведеться знижувати якість графіки.

Відео дня

Раніше експерти назвали 6 процесорів, які у 2026 році вже час замінювати. Процесори зазвичай служать довше, ніж відеокарти, тому багато користувачів продовжують користуватися CPU, випущеними кілька поколінь тому.

Steam провів опитування своїх користувачів і назвав найпопулярнішу конфігурацію ігрового ПК у вересні 2026 року. Звання найпопулярнішої відеокарти дісталося RTX 5070, також користувачі дедалі частіше обирають процесори AMD.

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