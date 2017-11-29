У Польщі заявили, що українці складають половину всіх мігрантів в країні

Українці становлять половину з усіх мігрантів в Республіці Польща. Про це в ході брифінгу на саміті мерів повідомив заступник мера Гданська Вєслав Белавський, передає "РБК-Україна".

"Я в захваті від українців, я люблю їх. В Україні абсолютно фантастичні перспективи. Українці - чудові люди. На національному рівні, на жаль, виникли проблеми на культурно-історичному ґрунті. У нас українці становлять половину всіх мігрантів. Ми намагаємося інтегрувати і впровадити їх ", - сказав він.

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Крім того, за словами Белавського, столиця України в даний момент динамічно і швидко розвивається. "Київ за останні 5 років дуже змінився і перетворився. Останній раз я був тут 5 років тому", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Польща майже в півтора рази збільшить кількість робочих віз для українців. У цьому році країна планує видати близько 900 тисяч дозволів.