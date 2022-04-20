Димерська та Іванківська лікарні цілодобово приймали поранених та породіль.

На Київщині Димерська та Іванківська лікарні працювали навіть під окупацією. Медики приймали та рятували поранених. Бувало навіть таке, що за 5 хвилин до лікарні прибувало 16 поранених.

Їх не лякали росіяни з автоматами та рашистська техніка, повідомляє ТСН.

У Димері під час російської окупації працювала лише одна лікарня. Саме туди привозили та приводили постраждалих від обстрілів. Окупанти не заборонили лікарям працювати. Виконуюча обов'язки директора Димерської центральної селищної лікарні розповіла, що при першій зустрічі з російськими військовими вона дала їм зрозуміти, що тут людей зі зброєю не чекають. Медики пригадують, що пацієнти були як із кульовими пораненнями, так і поранені уламками.

Лікарі працювали на межі можливостей. Врятувати вдавалося не усіх. Одна пацієнтка померла, бо у неї було критичне поранення. У медиків не було необхідного обладнання.

В цій лікарні раніше не приймали пологи, проте повномасштабна війна внесла свої корективи. Вагітним жінкам не було де народжувати, тому медики переробили хірургічний кабінет на пологову.

"Довелося приймати пологи, скажемо так, майже як в домашніх умовах. Всі самі народили, дякувати Богу, бо що в нас же операційної не було, якщо щось не так піде", - розповіла гінеколог Ніна Литвинова.

В Іванкові, де працювала ще одна лікарня, до війни пологи приймали. Проте коли селище окупували, росіяни не давали жінкам вільно дістатися до медичного закладу. Військові РФ перекривали міст, не пускали навіть вагітних. Породіллям доводилося переправлятися через річку лодками. За час окупації в лікарні народилося 18 здорових дітей.

Іванківська лікарня цілодобово приймала пацієнтів, деякі працівники за час окупації жодного дня не ходили додому. Увесь час були на роботі.

"Були такі випадки, коли було 16 поранених впродовж п’яти хвилин. Заїхала перша легкова машина, за кермом був чоловік поранений. Уся машина обстріляна, а на задніх сидіннях лежали його дружина і дитина. Коли ми почали виймати їх з машини, на жаль, дитина вже не була живою. За хвилину заїхала друга машина і так чотири підряд легкових машин. І в кожній легковій машині була сім’я, в основному", - розповіла директор Іванківської центральної районної лікарні Лариса Цуп.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти від заздрості з танка обстріляли лікарню в Тростянці.

Вас також можуть зацікавити новини: