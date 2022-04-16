Перед тим, як вдарити по лікарні, окупанти зайшли всередину і все ретельно розглядали, не приховували подиву від європейських умов і дорогого обладнання. А потім розлючені почали обстріли.

У Сумській області відновлюють Тростянецьку міську лікарню. Майже за місяць окупації вона зазнала масштабних руйнувань.

Як йдеться в сюжеті ТСН, медики розповіли, що увійшовши в будівлю і побачивши сучасні умови і апаратуру, росіяни озвіріли від люті і заздрості і направили дула танків на лікарню.

Більше трьох десятків прицільних пострілів і всередині все розбито. Життя медиків і пацієнтів врятувало те, що вони весь час жили в підвалі. Зараз до Тростянецької лікарні під'їжджають автомобілі з гуманітарною допомогою. Везуть все - ліки, перев'язувальний матеріал, будматеріали.

Під вікнами гори з віконних рам, скла, штукатурки, цегли, вигорілих матраців і лікарняних ліжок – все це винесли з розбомблених палат і кабінетів.

"23 березня два танки виїхали на цю вулицю і почали прямою наводкою бити по лікарні", – розповів міський голова Тростянця Юрій Бова.

Тих хто стріляв у медиків і пацієнтів у Тростянці, знають мало не поіменно. "Це Кантимировська дивізія - один з елітних підрозділів російської армії. Список командира 752 танка, це було в цій бронемашині і в ньому перелік людей, які стріляли по лікарні", - розповіли медики.

Перед тим, як вдарити по будівлі лікарні, окупанти зайшли всередину і все ретельно розглядали, не приховували подиву від європейських умов і дорогого обладнання. А потім розлючені побаченим почали обстріли.

"Такого звірства, такого жаху ще не було. Знає, що тут пологове відділення, що тут народжували жінки. Вони стріляли у хворих, у жінок, у новонароджених дітей", - поділилися медики.

Місяць завідуюча пологовим відділенням Тетяна Сидоренко жила тут разом з пацієнтками. Допомогла з'явитися на світ шістьом малюкам. Вагітних розташували в коридорі, там вони і народжували. А при обстрілі з немовлятами втекли в підвал. "Я думала:" Господи, як його не упустити дитину", яку несеш з собою. Знаєте, так притискаєш і думаєш, ти дихаєш або ти не дихаєш", - розповіла Сидоренко.

Але не все так погано, кажуть медики. Дороге медобладнання майже все ціле. Напередодні масованих обстрілів лікарі вивезли його з операційних і помістили за двома стінами, і це врятувало його. У лікарні вже є світло і вода. Тепло буде, головне - відновити понад півтисячі розбитих вікон.

Вже запрацювало рентгенодіагностичне відділення - одне з небагатьох, воно залишилося майже неушкодженим. В даний час почали відновлювати операційні. Через тиждень-два планують відкрити стоматологічний кабінет. А далі - пологове відділення. Один зал окупанти перетворили на руїни, а інший - вцілів. До лікарні вже почали повертатися медики.

"Найголовніше сьогодні дати впевненість нашим лікарям у тому, що лікарня буде відновлена. Ніякі військові дії не зупинять наш розвиток", - запевнив мер.

Танк, який прицільно розстріляв Тростянецьку лікарню, залишили тут навмисно, його охороняють як речовий доказ. Поки військові не задокументують черговий військовий злочин окупантів.

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