Епідемія самогубств: психіатр розповів, які люди схильні до суїциду (відео)

Для людини з психічними проблемами сім'я має стати розрядкою, психотерапією.

Весь світ обговорює випадки самогубства, які сталися за останній тиждень: відома дизайнерка Кейт Спейд, популярний американський телеведучий та фудблогер Ентоні Бурден, сестра королеви Нідерландів Інес Соррегьєта.

Кейт Спейд була за крок до розлучення, перед смертю лишила передсмертну записку для доньки, в якій вона попросила доньку не винити себе, а запитати у батька. Як розпізнати схильність до самогубства, в студії "Сніданку з 1+1" розповів Олег Чабан, психіатр Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1.

"Що таке сім’я для людини, в якої є вже психологічні проблеми чи психічні? Це психотерапія, розрядка "яка я втомлена, давай посидимо, відпочинемо, секс і так далі". Заряджаючись штучними посмішками, біготнею, відповідальністю і так далі, не маючи розрядки, а Кейт Спейд вже окремо від чоловіка жила, для жінки це надзвичайно травматична ситуація, яка стала останньою краплею до суїциду. Рецепт – підтримка близьких, побачити депресію у очах, які наче говорять "як мене вже це дістало", - каже психіатр.

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Фудблогер Ентоні Бурден приймав ін’єкційні наркотики, ця залежність переслідувала його, переконаний лікар.

"Ці люди емоційно-вразливі через те, що прийшли туди, де постійно треба себе демонструвати. Інше питання – вони вже щось почали вирішувати, без всяких наркотиків, почали компенсувати проблеми, які з дитинства кожен тягне за собою. Нас підкупають ці атрибути "посмішки і мільйони", але їхня вразливість залишилась - вони жорстко конкурують один з одним, переживають за рейтинги", - каже Чабан.

Популярне видання The New Yorker присвятило тему самогубств аналітичну статтю під назвою "Запобігти трагедії". У ній психіатр Віктор Шварц стверджує, що самогубство – це наслідок неблагополучних життєвих обставин, які посилюються проблемами з психікою.

"Не погоджуюсь з тим, що це збіг обставин. Я би сказав, що це збіг тих обставин, з якими людина не може впоратися. Важливий момент – побачити схильність вчасно. Люди дають сигнали через соцмережі чи розмови, а їх не чують. Треба побачити, звернути увагу та надати допомогу. Взагалі треба пам’ятати, що суїцид – це незворотне вирішення тимчасових проблем", - каже лікар.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна входить до десятки країн з найвищим рівнем самогубств.