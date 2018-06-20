Землю накриє магнітна буря

17:22, 20 червня 2018
Країна
839 0
Магнітні бурі знову вируватимуть / фото flickr.com/photos/nasamarshall

Читайте такожНа початку літа Україну накриє тривала магнітна буря

Загалом з початку 2018 року, тобто за минулі 5.5 місяців, було зафіксовано 12 днів з магнітними бурями. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

Зазначається, що найсильніші магнітні бурі 2018 року були зареєстровані минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс досяг значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливою п'ятибальною шкалою.

false

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Землю накрила магнітна буря, яка тривала кілька днів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Земля#магнітні бурі