Землю накриє магнітна буря

Загалом з початку 2018 року було зареєстровано 12 днів зі збуренням магнітних полів.

18 червня Землю накрила магнітна буря, такі магнітні збурення очікуються й 28 і 29 червня.

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Загалом з початку 2018 року, тобто за минулі 5.5 місяців, було зафіксовано 12 днів з магнітними бурями. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

Зазначається, що найсильніші магнітні бурі 2018 року були зареєстровані минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс досяг значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливою п'ятибальною шкалою.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Землю накрила магнітна буря, яка тривала кілька днів.