Супрун "повстала" проти бахіл у лікарнях України

10:40, 10 липня 2018
Країна
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Супрун розкритикувала використання бахіл лікарнями / фото facebook.com/ulanasuprun

У багатьох українських лікарнях усіх відвідувачів змушують одягати бахіли. Інколи навіть категорично забороняють заходити без них у медзаклад.

"У клініках розвинених країн ви навряд чи побачите людей, що прийшли відвідати родича або ж очікують лікаря у бахілах. Більше того, у жодних нормативних документах в Україні немає вимог, які зобов’язують пацієнтів та відвідувачів носити бахіли в усіх приміщеннях лікарень", - пише на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

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За її словами, єдині місця в лікарні, де варто їх носити, операційні та приміщення, які потребують асептичних умов - тобто там проводяться інвазивні втручання й існують ризики виникнення та передачі інфекції.

"Адже використання бахіл може забезпечити мінімальний фізичний бар'єр від мікроорганізмів. Хоча існують дослідження, які не підтверджують ефективності такого методу захисту", - наголосила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.

Супрун вважає, що ініціатива про одягання бахіл на кожного, хто переступає поріг лікарні, зазвичай йде від медзакладу. І має на меті зменшити роботу прибиральниць, а подекуди й нажитися за рахунок гаманця пацієнта.

"Невиправдане використання бахіл у таких обсягах, як це відбувається зараз, економічно необґрунтоване та не несе відчутної користі ані медзакладу, ані відвідувачам... Крім того, величезна кількість викинутих одноразових бахіл забруднює планету", - підсумувала Супрун.

Раніше в.о. глави МОЗ розповіла, що через те, що в Україні довгий час не було культури взаємовідносин між пацієнтами та сімейними лікарями, існує міф, що краще звертатися до вузьких спеціалістів за потреби.

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Теги: #МОЗ#Супрун#лікарні