Супрун зруйнувала міф про сімейних лікарів

Українські сімейні лікарі розповідають, що часто люди не до кінця розуміють роль та призначення сімейного лікаря.

В.о. глави МОЗ Уляна Супрун розповіла, що через те, що в Україні довгий час не було культури взаємовідносин між пацієнтами та сімейними лікарями, існує міф, що краще звертатися до вузьких спеціалістів за потреби.

Тож на своїй сторінці у Facebook вона вирішила зруйнувати цей міф й розповіла, навіщо українцям потрібен власний лікар.

"Найважливішим моментом є не спеціалізація, а рівень довіри між лікарем і пацієнтом. Доволі часто трапляється - люди думають, що їм краще йти до вузьких спеціалістів, натомість дуже часто повертаються до свого сімейного лікаря", - йдеться у повідомленні.

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Супрун наголошує, що сімейний лікар - це менеджер людини у заплутаній і непростій системі охорони здоров'я.

"Коли людина налагоджує стосунки зі своїм довіреним лікарем, то зазвичай починає радитися і щодо своїх подальших дій навіть вже на вторинному рівні надання медичної допомоги, хоч це здавалося б, вже не є в компетенції сімейного лікаря", - додала виконувач обов'язків глави МОЗ.

Так, за її словами, одна з цілей кампанії з вибору лікарів - сформувати довірені відносини між сімейними лікарями (терапевтими або педіатрами) та пацієнтами. Щоб кожен мав свого лікаря, регулярно з ним спілкувався не займався самолікуванням та менше хворів. Зараз кожен українець може вільно обирати своїх лікарів, незалежно від місця реєстрації.

"Дослідження свідчать, що люди справді живуть довше і здоровіше, якщо мають свого лікаря... Обирайте своїх лікарів! Не переймайтеся, що підпис декларації з вашим лікарем зобов'яже вас ходити до нього все життя - ви завжди можете змінити лікаря", - наголосила Супрун.

Раніше Супрун розповідала, що українці можуть укласти договір з лікарем у тому числі і в приватних клініках.