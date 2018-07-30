В кожному п’ятому дитячому оздоровчому закладі зафіксували порушення санітарних вимог

З початку оздоровчої кампанії проведено 10,5 тис. обстежень дотримання вимог санітарного законодавства у таких закладах.

Порушення вимог санітарного законодавства встановлено у кожному п’ятому закладі оздоровлення та відпочинку дітей.

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"З початку оздоровчої кампанії посадові особи терорганів Держпродспоживслужби взяли участь у 10,5 тис. обстежень дотримання вимог санітарного законодавства у закладах оздоровлення та відпочинку дітей. Порушення вимог санітарного законодавства встановлено у кожному п’ятому закладі - 2283 (22%), що більше, ніж у 2017 році (17,6%)", - йдеться в повідомленні.

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Порушення, встановлені під час обстежень закладів, стосувалися невідповідності питної води вимогам санітарних правил за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками, відсутності погодженого примірного меню та постачальників продуктів харчування, непроведення дезінфекційних заходів, незавершення ремонтних робіт, неналежного стану або кількості холодильного та технологічного обладнання харчоблоків, несвоєчасного проходження періодичних профілактичних медичних оглядів працівників та допуск до роботи без проходження медоглядів.

Також було встановлено недостатній контроль за організацією харчування дітей, у тому числі: не дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів на харчоблоках, порушення поточності виробничих процесів, порушення технології приготування готових страв, використання заборонених у закладах оздоровлення харчових продуктів, порушення організації питного режиму, недотримання двотижневого перспективного меню, порушення правил зберігання харчових продуктів та добових проб, відсутність документів, що засвідчують якість і безпеку харчових продуктів, використання пластмасового посуду багаторазового використання, реєструвалась недостатня кількість посуду, мийних та дезінфекційних засобів та ін.