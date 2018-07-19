Масове отруєння у дитячому таборі на Донеччині: у дітей діагностували дизентерію (відео)

Загалом з 16 липня захворіли 94 дітей та дорослих, які перебували у дитячому закладі «Орлятко».

У 18 з 94 осіб, які захворіли у дитячому таборі «Орлятко» на Донеччині, підтверджено діагноз «гостра дизентерія Зонне».

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, сьогодні Донецький обласний лабораторний центр МОЗ встановив причину спалаху гострої кишкової інфекції у дитячому таборі «Орлятко», що стався 16-17 липня.

У 18 з 94 хворих підтверджено діагноз «гостра дизентерія Зонне», збудниками якої є шигели дизентерії Зонне (Shigella sonnei).

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Хворі перебувають під постійним медичним наглядом та отримують необхідне лікування, на даний час їх стан задовільний.

У ході комплексного санітарно-епідеміологічного розслідування були виявлені численні порушення санітарного законодавства.

Нагадується, що діяльність закладу «Орлятко» припинена.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 16 липня у таборі «Орлятко» на Донеччині сталося масове отруєння дітей. Станом на 18 липня із закладу були госпіталізовані 84 особи, у тому числі 68 дітей.

За фактом отруєння дітей було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

На сьогодні у лікарні залишаються 78 дітей, які були госпіталізовані з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» з табору «Орлятко».