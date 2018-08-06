Супрун потролила й налякала прихильників гомеопатії

За словами Супрун, найбільша небезпека полягає в тому, що популярність гомеопатії дуже стійка.

Жодне належне наукове дослідження не змогло довести, що гомеопатичні препарати справді працюють. Проте у світі є тисячі людей, які вірять у дієвість гомеопатії, розповіла в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

"Найчастіше лікують застуду, мігрень чи депресію. Проте найстрашніше те, що віра у силу гомеопатії спонукає людей з тяжкими хворобами також використовувати її для лікування. Як у випадках із серйозними хронічними захворюваннями чи онкологією", - пише виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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Вона наголосила, що відмовлятись від дієвого та доказового лікування за наявності серйозних захворювань небезпечно для життя, адже у цьому випадку час - безцінний.

"Наприклад, люди з онкологічними захворюваннями, що лікувались гомеопатією, вмирали з вдвічі більшою ймовірністю ніж ті, що не приймали такі ліки взагалі", - наголосила Супрун.

За її словами, найбільша небезпека полягає в тому, що популярність гомеопатії дуже стійка. Також існує феномен гомеопатії - методу, що не лікує, але прибутки від продажу якого вимірюються мільярдами доларів щорічно.

"МОЗ України не закуповує гомеопатію за кошти платників податків. Проте ніхто не може вберегти всіх пацієнтів від неправильного вибору, крім них самих. Довіряйте тільки тим засобам лікування, які довели свою ефективність", - підсумувала в.о. глави МОЗ.

Раніше Рада європейських академій наук, що представляє різні країни, розкритикувала гомеопатію і попередила, що реклама і використання гомеопатичних продуктів "може приносити велику шкоду".