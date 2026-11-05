Зеленський жорстко відповів на заяви Маска про 'бідних російських військових'

Зеленський заявив, що йому "не подобається позиція Маска щодо війни".

Президент Володимир Зеленський розкритикував ставлення американського мільярдера Ілона Маска до війни в Україні та зокрема його "співчутливі" заяви про російських військових.

В інтерв'ю ZDF президент наголосив, що SpaceX забезпечила важливе спілкування для України зі Starlink. Водночас він сказав, що Україні "не подобається позиція Маска щодо війни" та його роздуми про те, "як Росія втрачає солдатів".

"Вони агресори. Дай боже, щоб вони втрачали солдатів, які перебувають на чужій території, а не на своїй землі. Інакше вони могли б окупувати нас з самого початку", – наголосив Зеленський.

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Президент також зазначив, що не розуміє, чи Маск жартує, чи ні.

Раніше Маск у Х писав, що "нескінченна різанина українців і росіян має припинитися" і закликав "виявляти певне співчуття до бідних російських призовників", яких він назвав "дітьми, що "не мають вибору, окрім як іти воювати й гинути від ударів дронів".

Маск критикує Україну

Раніше Ілон Маск зізнався, що сам урізав українським військовим доступ до Starlink. Мільярдер пояснив, що ЗСУ нібито використовували супутниковий зв'язок для керування ударними дронами, а це заборонено правилами сервісу, тож таку можливість заблокували ще минулого тижня.

Маск також заявив, що українська еліта збагатилася на сотнях мільярдів доларів західної допомоги, виділеної Україні, і розкритикував мобілізацію. Мільрдер також раніше приєднався до Дональда Трампа у закликах змінити президента в Україні.

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