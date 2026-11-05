Низка магазинів та ресторанів припиняють роботу в Україні: хто оголосив про закриття

Деякі магазини припинили роботу через безпекову ситуацію.

В Україні восени низка торговельних і ресторанних мереж оголосили про закриття окремих закладів або тимчасове призупинення роботи. Серед них – Sinsay, METRO, "Книгарня Є", "Сирне королівство", піцерія "1708" та стрітфуд BPSH.

Як повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU), причинами стали російські атаки, погіршення безпекової ситуації, скорочення відвідуваності та падіння рентабельності бізнесу.

Зокрема, польська мережа Sinsay у жовтні тимчасово призупинила роботу магазинів у Запоріжжі та Сумах. У компанії LPP, яка розвиває бренд в Україні, підтвердили закриття запорізьких торгових точок. За інформацією місцевих медіа, магазини мали не працювати до 18 жовтня через безпекову ситуацію. В Запоріжжі мережа мала сім магазинів. Рішенню передували російські атаки на торговельну інфраструктуру міста, зокрема знищення торговельних центрів Intrade та "Амстор", а також пошкодження ТРК City Mall.

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У Сумах тимчасово зачинився магазин у ТРЦ "Київ", однак адміністрація торговельного центру повідомила, що бренд планує відновити роботу.

Також унаслідок російських атак пошкоджень зазнали торговельні центри METRO у Миколаєві та Рівному. Об'єкт у Миколаєві постраждав 8 вересня, а в Рівному – 21 жовтня. Наразі компанія оцінює масштаби руйнувань і можливості відновлення роботи торговельних центрів.

Українська мережа "Сирне королівство" оголосила про призупинення діяльності. Працюватимуть лише окремі магазини франчайзі у Вінниці, Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Львові та Ужгороді. Співвласниця мережі Любов Ніколаєва пояснила рішення постійними російськими атаками та неможливістю гарантувати безпеку працівників і покупців. До повномасштабного вторгнення мережа налічувала 84 магазини, а у 2026 році скоротилася до 32 торгових точок. Водночас у компанії наголошують, що не йдеться про остаточне закриття бренду.

Крім того, "Книгарня Є" оголосила про закриття двох магазинів на залізничних вокзалах у Києві та Одесі. У мережі пояснили рішення безпековою ситуацією та обставинами, які не дозволяють повноцінно працювати й розвивати ці локації.

Мережа піцерій "1708" вирішила відмовитися від роботи в торговельних центрах Києва. За словами співзасновника компанії Володимира Гнатюка, через повітряні тривоги виторг таких закладів може скорочуватися до 35%. За високої вартості оренди це робить бізнес економічно невигідним. У 2026 році мережа вже залишила ТРЦ Lavina Mall і Retroville та планувала вийти з Respublika Park.

Ресторанна компанія Gastro Family також закрила два заклади стрітфуду BPSH у центрі Києва – на вулицях Антоновича та Великій Васильківській. Власниця компанії Олена Борисова пояснила це скороченням пішохідного трафіку, зокрема через закриття офісів поблизу та зменшення кількості студентів і перехожих.

Закриття магазинів в Україні - останні новини

Раніше Асоціація ритейлерів повідомляла, що весна стала періодом масового закриття магазинів і виходу міжнародних брендів з ринку України. Зокрема з мереж спортивного одягу та взуття в Україні припинив діяльність бренд Reebok. Турецький бренд одягу Koton після восьми років роботи закрив два магазини в Україні.

Навесні мережа супермаркетів "Арсен" офіційно підтвердила закриття всіх своїх магазинів в Україні. Також у різних регіонах країни припинили роботу мережі "Фреш", "Союз" і "Квартал".

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