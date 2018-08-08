Лістеріоз в Україні: стало відомо про першу смерть у 2018 році від небезпечної інфекції

У столиці в липні помер чоловік від лістеріозу з ураженням тканин головного мозку.

В Україні зафіксовано летальний випадок у 2018 році від небезпечного захворювання - лістеріозу.

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Про це повідомляє "Центр громадського здоров'я МОЗ". Зазначається, що у 2018 році в Україні зафіксовано два випадки захворювання на лістеріоз.

"Перший – у Львівській області, захворіла жінка 1999 року народження на ангінозно-септичну форму лістеріозу, після лікування в стаціонарі одужала. Другий випадок – на жаль, летальний, чоловік 1949 року народження у Києві помер у липні 2018 року від лістеріозу з ураженням тканини головного мозку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Україні загрожує атака лістеріозу - небезпечна інфекція, що викликає безліч серйозних захворювань. За першими симптомами вона схожа на сильне харчове отруєння. Якщо ж вчасно не діагностувати хворобу, страждає центральна нервова система або головний мозок. Для літніх людей зі слабким імунітетом, маленьких дітей та вагітних жінок наслідки можуть бути летальними. В Україні одна людина вже захворіла на лістеріоз.