Атакує центральну нервову систему і мозок: Україні загрожує спалах чергової смертельної інфекції – ЗМІ (відео)

Нові випадки захворювання можуть виникати через тривалий інкубаційний період лістеріозу - 70 діб.

Україні загрожує атака лістеріозу - небезпечна інфекція, що викликає безліч серйозних захворювань.

Як повідомляє ТСН, за першими симптомами вона схожа на сильне харчове отруєння. Якщо ж вчасно не діагностувати хворобу, страждає центральна нервова система або головний мозок. Для літніх людей зі слабким імунітетом, маленьких дітей та вагітних жінок наслідки можуть бути летальними. В Україні одна людина вже захворіла на лістеріоз.

Є підозри, що бактерія потрапила з Європи, де вона спричинила смерть десятьох людей. Спалах інфекції виник через заморожену кукурудзу, яку на ринки ЄС постачали з Угорщини. Нині її активно вилучають з продажу в Україні.

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Про бактерію лістеріоз Аліна Проценко довідалась з повідомлення, яке їй надіслали з магазину. Менеджери попросили жінку повернути заморожену суміш овочів, яку вона придбала у них. "Просто розморозила на сковорідці. Їла як завжди. Я терміново побігла до аптеки, запивала все ліками. Пила дуже багато води з електролітами, щоб трошки позбутися всього цього", - розповіла пацієнтка.

Заморожена суміш овочів була угорського виробництва. Нещодавно на одному з тамтешніх фермерських господарств у кукурудзі було виявлено бактерію лістеріоз. Саме цей продукт ймовірно й спричинив спалахи лістеріозу в Австрії, Данії, Фінляндії, Швеції та Великій Британії. "Сам збудник у світі, можна виділити з грунту, кормів. Основним джерелом є тварини, гризуни, коти, собаки, свійські тварини. Основний шлях зараження - через різні харчові продукти", - розповіла інфекціоніст Оксана Гудзенко.

Нові випадки захворювання можуть виникати через тривалий інкубаційний період лістеріозу - 70 діб.

Слід зазначити, що лістеріоз небезпечний для вагітних. Ірина втратила дитину під час вагітності. Вона згадує, що перед трагічним випадком у селі в знайомих пила щойно надоєне молоко. "Я була на роботі. Відчула температуру, ломку в тілі. Ніби я тягала залізо. Ломило таз, бедра. Дитина була мертвою. Викликали в мене роди", - пригадала жінка.

Щоб не підчепити інфекцію, фахівці радять ретельно готувати продукти до вживання. Найкращий спосіб - термічна обробка. Свіжі овочі та фрукти варто ошпарити окропом.