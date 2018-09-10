МОЗ оприлюднило рекомендації у зв’язку з хімічним викидом у Криму

В МОЗ рекомендують по можливості герметизувати приміщення, захищати органи дихання ватно-марлевою пов’язкою, змоченою розчином питної соди.

Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством інформаційної політики оприлюднили рекомендації для мешканців регіонів, які опинилися під загрозою хімічного отруєння.

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За даними МОЗ, у зоні ризику опинилися населені пункти поблизу заводу «Кримський титан» на півночі анексованого Криму та на півдні Херсонської області. В Міністерстві не знають, яка саме речовина загрожує здоров’ю мешканців, однак переконані, що хімічні сполуки є небезпечними для здоров’я.

Про отруєння, повідомляє МОЗ, може свідчити зокрема:

кашель

виділення мокротиння, іноді з кров’ю

нежить

сухість у горлі

носова кровотеча

подразнення очей, слизових оболонок, шкіри

біль у грудях

В МОЗ рекомендують по можливості герметизувати приміщення, захищати органи дихання ватно-марлевою пов’язкою, змоченою двовідсотковим розчином питної соди, промивати овочі і фрукти двовідсотковим мильно-содовим розчином.

Також радять уникати низинної місцевості та підвалів, натомість старатися бути на підвищеннях.

В МОЗ додають, що планують розповсюдити буклет із рекомендаціями на півдні Херсонщини.

Лікарі чергують на контрольно-пропускних пунктах «Чаплинка» та «Каланчак» на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, щоб надавати допомогу тим, хто виїздить із півострова. В’їзд на анексовану територію через ці пункти зараз призупинено, натомість в штатному режимі працює пункт «Чонгар».