На Херсонщині після викидів хімікатів у Криму до лікарень звернулися 23 особи, з них 10 дітей - ОДА

Організовано виїзди бригад лікарів до сіл Каланчацького та Чаплинського районів для обстеження населення.

На Херсонщині після погіршення екологічної ситуації до закладів охорони здоров’я Чаплинського та Каланчацького районів звернулися 23 особи, з них 10 дітей.

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Як повідомляє Управління інформаційної політики Херсонської ОДА, такими є дані станом на 16.00 7 вересня.

15 осіб, які звернулися по медичну допомогу, мали назофарингіальні симптоми, з них 5 дітей; висипи на шкірі – 8 осіб, з яких дітей – 5.

До дитячої обласну лікарні госпіталізовано 4 дитини, з яких двоє - з проблемних територій.

Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації організовано виїзди бригад лікарів до сіл Каланчацького та Чаплинського районів для обстеження населення, в першу чергу, дітей, додали в управлінні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня на півночі Криму стався викид отруйних хімікатів.

В Армянську і Яни Капу (Красноперекопську) металеві предмети покривалися іржею, з дерев опало листя, в повітрі стоїть стійкий запах кислоти, на газонах подекуди лежать мертві птахи. Через забруднення повітря збільшилася кількість звернень жителів до медустанов, в аптеках утворився дефіцит сорбентів і марлевих пов'язок.

Окупанти заявили, що зупинять завод на два тижні, однак, за деякими даними, він досі працює, також було ухвалено рішення евакуювати дітей і жінок.

За даними української розвідки, погіршення екологічної обстановки на півночі окупованого Криму сталося в результаті потрапляння снарядів у відстійники хімічних відходів титанового і содового заводів під час військових навчань збройних сил РФ.

6 вересня у МОЗ України запевнили, що рівень концентрації шкідливих речовин в Херсонській області не перевищено, загроз здоров’ю громадян немає.

7 вересня у ряді населених пунктів Херсонської області на адмінмежі з Кримом було призупинено навчання в школах і дитсадочках. Дітей відправили на оздоровлення в табори на Чорноморському узбережжі.

Також 7 вересня голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв заявив, що «інформація про можливі випари з кислотного накопичувача на кримському заводі «Титанові інвестиції» не підтвердилася. Проте відкритим залишається питання викидів з самого заводу».

Сьогодні, 8 вересня, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб заявили, що випадків хімічного отруєння серед жителів Херсонської області внаслідок викиду хімікатів не зафіксовано, тому потреби в евакуації населення немає.