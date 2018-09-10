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Через небезпечну інфекцію ще двоє українців потрапили до реанімації (відео)

17:19, 10 вересня 2018
Країна
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В’ялених лящів вони придбали в магазині у місті Глухів. Туди рибу завезли з гуртової бази. І тепер вона загрожує розійтися усією областю. 

Як повідомляють фахівці, близько півтонни цієї в'яленої риби вже розійшлося по торговельних точках сусідніх районів. Поліція попередила продавців.

Як повідомляло МОЗ, з початку 2018 року в Україні зареєстровано 72 випадки ботулізму, внаслідок яких постраждало 80 людей, 7 з них померли.

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Теги: #Україна#ботулізм