Українців "косить" небезпечна інфекція: як її розпізнати та уберегтися

У кожного другого хворого першими проявами ботулізму можуть бути короткочасні симптоми загальної інфекційної інтоксикації.

З початку 2018 року в Україні зареєстровано 72 випадки ботулізму, внаслідок яких постраждало 80 людей, 7 з них померли.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України й наголошує на тому, як важливо відповідально ставитися до свого здоров’я і не споживати в’ялену, солону та консервовану рибу, консерви або вироби з м’яса, якщо вони не проходили термічну обробку перед вживанням.

15 серпня зафіксований 7-й летальний випадок від ботулізму. Помер чоловік 1976 року народження у Харкові. Він разом із жінкою 1969 року народження вживали в’ялену рибу, придбану у продовольчому магазині. Спочатку вони лікувалися вдома, а вранці 14 серпня швидкою допомогою були доставлені до Харківської обласної клінічної лікарні у важкому стані. Хворим одразу ж були введені протиботулінічні сироватки, проте через важкий стан чоловіка не вдалося врятувати. Жінка перебуває у відділенні реанімації.

Ботулізм – це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Збудник хвороби розмножується в анаеробному стані (без доступу кисню) за неправильних умов зберігання чи транспортування продуктів харчування.

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Симптоми ботулізму:

Ключовими клінічними ознаками ботулізму стають різні неврологічні розлади – порушення зору (двоїння або туман в очах, невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м'язова слабкість).

Проте у кожного другого хворого першими проявами ботулізму можуть бути короткочасні симптоми загальної інфекційної інтоксикації: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт.

Важкі форми захворювання характеризуються різким пригніченням функції дихальних м'язів, внаслідок чого за відсутності адекватної терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності на 2-3-й день хвороби.

У дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м'язової слабкості. Інкубаційний період може тривати від 2-3 годин до 10 днів.

Як уберегтися:

- ретельно мити руки, продукти і посуд;

- при консервуванні в домашніх умовах, особливо м'ясних і рибних продуктів, необхідно проводити тиндалізацію (протягом двох діб прогрівати при температурі 100°С 5 хвилин), після чого простерилізувати консерви при температурі 100°С – не менше 40 - 60 хвилин з подальшою їх герметичною упаковкою;

- рибу перед засолом у домашніх умовах необхідно звільнити від нутрощів, ретельно промити зовнішню й внутрішню поверхні;

- гриби складно повністю звільнити від мікрочастинок ґрунту, тому не рекомендується консервувати їх у герметично закритих банках у домашніх умовах;

- не купувати і не вживати продукти харчування, виготовлені у домашніх умовах (консерви, в’ялену, копчену, солену рибу та інші) в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб.