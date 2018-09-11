У курортному Бердянську досі не вдалося встановити джерело зараження чоловіка холерою
У Бердянську Запорізької області в одного з відпочивальників виявили холеру. Наразі медикам не вдалося виявити джерело холерних вібріонів у курортному місті.
Про це повідомляє прес-служба Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.
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"Холерний вібріон О1 групи, серовару Огава, авірулентний, нетоксигенний, виділений від хворого на гострий гастроентероколіт у м. Бердянську", - йдеться у повідомленні.
За даними відомства, фахівці взяли проби води та креветок, які продавали на пляжі, - результати негативні.
Також були обстежені шість контактних осіб та додатково відібрані проби морської води та стоків, але холерних ембріонів не виявили.
"В осередку за місцем тимчасового проживання хворого обстежено 6 контактних, досліджено 10 змивів, 2 проби питної води, 1 проба стічних вод; проба креветок, відібраних у приватної особи на пляжі № 3, де відпочивав хворий; результати негативні. Досліджено додатково 4 проби морської води, відібраної у районі пляжу № 3; 1 проба стічних вод інфекційного стаціонару до обробки; 1 проба стічних вод, які відібрані на міських очисних спорудах до очищення; холерних вібріонів не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за минулий тиждень на холеру обстежено 456 осіб, що на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Раніше про те, що у Бердянську наприкінці серпня житель Новомосковська заразився холерою, повідомили ЗМІ.