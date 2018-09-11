У Херсоні від ботулізму помер чоловік, його дружина - в реанімації

За даними МОЗ, ймовірна причина ботулізму – копчена риба домашнього приготування.

У Херсоні від ботулізму помер чоловік, його дружина перебуває в реанімації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

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Згідно з повідомленням, до Херсонської обласної клінічної лікарні подружжя доставили ввечері 10 вересня.

«Чоловік перебував у вкрай тяжкому стані, він помер протягом години після госпіталізації. Жінка наразі знаходиться у відділенні реанімації у тяжкому стані», - сказано у повідомленні.

За даними МОЗ, ймовірна причина ботулізму – копчена риба домашнього приготування, яку подружжя споживало напередодні.

Раніше на Сумщині двоє людей потрапили до реанімації через вживання в'яленої риби. В обох чоловіків підтвердили діагноз - ботулізм.