У Херсоні від ботулізму помер чоловік, його дружина - в реанімації
14:48, 11 вересня 2018Країна
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За даними МОЗ, ймовірна причина ботулізму – копчена риба домашнього приготування.
Чоловік помер у лікарні / фото УНІАН
У Херсоні від ботулізму помер чоловік, його дружина перебуває в реанімації.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
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Згідно з повідомленням, до Херсонської обласної клінічної лікарні подружжя доставили ввечері 10 вересня.
«Чоловік перебував у вкрай тяжкому стані, він помер протягом години після госпіталізації. Жінка наразі знаходиться у відділенні реанімації у тяжкому стані», - сказано у повідомленні.
За даними МОЗ, ймовірна причина ботулізму – копчена риба домашнього приготування, яку подружжя споживало напередодні.
Раніше на Сумщині двоє людей потрапили до реанімації через вживання в'яленої риби. В обох чоловіків підтвердили діагноз - ботулізм.
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