Ще один міф зруйновано вщент: Супрун добралася до домашніх тварин

Тварини і мікроорганізми, з якими ми розвиваємось та зростаємо, – найкращі стимулятори та тренери імунної системи, наголосила Супрун.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун пояснила, чи варто відмовлятись від домашніх тварин, коли в сім’ї з'являється дитина.

Існує дуже поширена думка, що тварини можуть негативно впливати на імунну систему, сприяти розвитку алергії й астми та просто приносити бруд, пише Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"Утім дослідження вказують, що насправді домашні улюбленці можуть бути корисні для здоров’я малюків", - розповіла в.о. глави МОЗ.

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Вона зазначила, що ранній контакт з деякими бактеріями може мати захисний ефект, формуючи імунні реакції дітей. Дослідники стверджують, що це в свою чергу ефективна профілактика алергій та слабкого імунітету. Особливо, протягом першого року життя дитини, адже це критичний період, коли мікробіом кишківника та імунітет сумісно розвиваються.

Крім того, за словами Супрун, науковці знайшли бактерію, яку переносять собаки, що позитивно впливає на розвиток кишкової мікрофлори.

Те саме стосується й котів. Ці тварини також здатні захистити дитину від розвитку астми. Є діти, що генетично до неї схильні. Але коли вдома є кіт, то в такої дитини поява астми малоймовірна, бо її гени в цьому випадку не активуються.

"Ми звикли до думки, що навколишній простір дітей має бути стерильно чистий. Натомість науковці стверджують, що надмірна чистота може впливати на наш імунітет не найкращим чином. Навіть непатогенні бактерії нам потрібні для тренування імунної системи", - підсумувала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.