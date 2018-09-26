Українцям пообіцяли з 2019 року безкоштовні аналізи та УЗД

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман також додав, що з наступного року розпочнеться реформування системи екстреної медицини.

З 1 січня 2019 року аналізи і дослідження, на які пацієнтів направлятимуть сімейні лікарі, будуть безкоштовними.

Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив під час засідання уряду.

“Ні для кого не секрет, що медицина знаходиться сьогодні в дуже важкому стані. Але ми не опустили руки і почали системно змінювати умови, за яких люди почали отримувати нові можливості в системі охорони здоров’я”, - зазначив Гройсман.

За його словами, у проекті держбюджету на 2019 рік передбачені кошти на те, щоб зробити медичні аналізи в лікарнях безкоштовними.

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“Система вже почала змінюватись. Всім відома ситуація, коли людина приходить до лікарні, і їй треба заплатити за деякі медичні аналізи чи дослідження, наприклад, УЗД. Ми вже заклали кошти на наступний рік, і, коли парламент ухвалить рішення, то з 1 січня всі такі дослідження будуть безкоштовними. Єдина умова, що на це дослідження людину має направити сімейний лікар”, - наголосив прем’єр.

Він додав, що ще одним нововведенням з наступного року стане реформування системи екстреної медицини.

“Ми закладаємо мільярд і будемо фінансувати це спільно з місцевими бюджетами, які в наступному році матимуть плюс 41 млрд грн. Новий транспорт, нова система фінансування та нова заробітна плата покладуть початок зміцненню системи екстреної медицини в Україні”, - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок вересня 16,8 млн українців підписали декларації з лікарями про медичне обслуговування.