На Житомирщині психічнохворим ґвалтівникам та вбивцям дозволили розгулювати вулицями - місцеві жителі налякані (відео)

Зміни режиму почалися після перевірки прокуратури: інспектори вирішили, що утримувати пацієнтів у приміщенні з ґратами – це порушувати їхні права.

Жителі Довбиша Житомирської області бояться виходити на вулиці після того, як у психоневрологічному інтернаті пом'якшили режим.

Медсестри скаржаться, що хворі перестали приймати ліки, натомість вживають алкоголь, один із мешканців інтернату вже встиг заблукати, а інші влаштували дебош, йдеться в сюжеті ТСН.

Головний лікар визнає, що підопічні потребують посиленого спостереження, бо це ті особи, котрі потрапили на лікуванням за рішенням суду – когось убили чи зґвалтували. Натомість із вікон корпусу зняли ґрати, а хворих почали випускати не тільки на подвір’я лікарні, а й у село.

"Ходить вулицями, де діти гуляють. Чим воно може закінчитись, якщо він убив маму-батька, а сьогодні він вільний", - дивується медсестра Довбиського психоневрологічного інтернату Катерина Петруняк.

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У дев'ятому корпусі, який називають закритим, живуть три десятки пацієнтів, яких лікарі вважають агресивними. 12 з них потрапили сюди після скоєння тяжких злочинів - убивств чи зґвалтувань. "Вони завжди небезпечні. Передбачити, що буде до вечора, ні один психіатр не може", - каже завідувач медичного відділення Михайло Звєзда.

Зміни режиму почалися після перевірки прокуратури: інспектори вирішили, що утримувати пацієнтів у приміщенні з ґратами – це порушувати їхні права. "Це заклад відкритого типу, тому ці особи мають право вільного пересування по інтернату", - пояснив заступник керівника Новоград-Волинської місцевої прокуратури Григорій Гресько.

Пацієнти новим порядкам радіють і кажуть, що раніше їх випускали лише у двір, а тепер можуть ходити, де заманеться. Та й харчування стало ліпшим. "Нас годують те, що треба: банани дають, рибу дають", - каже один із них. Проте в селі, де почали з’являтися пацієнти дев’ятого корпусу, почалася паніка. "Ми боїмося вийти з хати", - зізнаються люди.

Незадоволені й медсестри, котрі переконують, що свобода цим пацієнтам не на користь, бо дехто одразу почав витрачати гроші на алкоголь. "Він учора був п’яний, як я ще зробила зауваження, то він сказав: ти хто тут така? Ти ще з роботи підеш", - розповіла одна з медпрацівниць. Тепер проконтролювати, чи прийняли пацієнти ліки, без яких стають агресивними, жінки не можуть.

Директор інтернату запевняє, що хоч підлеглих і розуміє, але зарадити не може. "Він розійшовся, у нього агресія. Як його пролікувати? Він до них чіпляється і б’є. Які дії? Раніше ми обмежували, а тепер неможна", - каже Віктор Карпінський. Проте в прокуратурі переконані, що тримати за ґратами пацієнтів у цьому інтернаті не можна, а якщо хтось із них раптом зірветься – його за рішенням медкомісії переведуть до закладу закритого типу.