Медреформа в Україні набирає обертів: безкоштовний рентген та е-карта для кожного

У рамках медреформи народу обіцяють безкоштовну діагностику, а лікарям - комп'ютери.

Медреформа в Україні набирає обертів — у МОЗ анонсували її наступні етапи. У другій половині наступного року відомство планує запустити для українців безкоштовну діагностику — рентген, УЗД, мамографію, ехокардіографію серця та інші обстеження.

Послуги сплатить Нацслужба здоров'я, але тільки якщо на діагностику направляє сімейний лікар. Безкоштовними будуть і візити до лікарів вторинної медицини, але теж за направленням терапевта. Відвідати вузького фахівця можна і без направлення, але така консультація обійдеться пацієнту в копієчку, передає "Сегодня".

Платними стануть й інші послуги, наприклад, ті, які відносяться до сфери естетики і косметології.

"Медустанови зможуть надавати ці послуги платно офіційно", — уточнює глава МОЗ Уляна Супрун.

Єдиний перелік платних послуг у лікарнях відомство обіцяє оприлюднити найближчим часом.

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Одним з кроків медреформи в 2019 році стане запуск електронних медкарт. Всі дані про здоров'я пацієнта обіцяють оцифрувати. До карти хочуть додати електронні направлення до фахівців вторинки, рецепти на "Доступні ліки" і лікарняні. У зв'язку з цим у МОЗ радять головам міст та громад закупити в свої комп'ютери лікарні.

"Потрібно швидше реорганізувати медустанови в комунальні некомерційні підприємства і створити привабливі умови для роботи медиків", — додають у відомстві.

У проекті бюджету на наступний рік на охорону здоров'я передбачено 92,3 млрд грн — на 9,5 млрд грн більше, ніж у цьому. На первинку хочуть виділити 15,3 млрд грн, на вторинку — 2 млрд грн, на екстрену медичну допомогу — 1 млрд грн.

Нагадаємо, в цьому році в рамках медреформи близько 18 млн українців вже обрали сімейного лікаря. За останні три місяці 161 медустанова, яка уклала договір з Нацслужбою здоров'я, отримала майже 820 млн грн.

Багатьом лікарям електронні медкарти подобаються.

"Можу в пару кліків побачити всю історію хвороби пацієнта: його скарги іншим лікарям, їхню думка і виписані препарати — це допомагає в діагностиці. Під час прийому заношу дані в програму, це повністю позбавляє від паперової тяганини", — розповів невропатолог з приватної лікарні Олександр Ніколаєнко.

Він вважає, що система е-карт буде, до речі, і в держклініках, але сумнівається, що влада зможе забезпечити кожного лікаря комп'ютером.

Медики будуть раді й безкоштовній діагностиці.

"Рентген у нас безкоштовний, але ми беремо плату за розхідники — на них фінансування не дають. Якщо плівки оплатить держава, пацієнтам буде приємніше, і співробітникам менше мороки з їхньою закупівлею", — вважає терапевт Тамара Глинник.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що з 1 липня 2019 року УЗД, рентген, аналізи та інші обстеження за направленням сімейного лікаря будуть безкоштовними.