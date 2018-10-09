В одному з українських санаторіїв дітей били ногами й змушували стояти на колінах: хлопчик сфотографував знущання

У санаторії на Хмельниччині вихователь бив ногами дітей та змушував їх стояти на колінах.

У Хмельницькій області вихователя Великожванчицького обласного дитячого пульмонологічного санаторію звинувачують у застосуванні фізичної сили щодо дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

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"Пізно ввечері минулої п’ятниці один із хлопчиків, який проходив лікування у санаторії, зателефонував мамі та в розпачі розказав, як втік від вихователя, який, для того щоб заспокоїти дітей, які «розгулялись» перед сном, почав бити їх ногами по ногах та по потилиці, а потім змусив стояти на колінах лицем до стіни з піднятими вверх руками", - йдеться у його повідомленні.

За словами Кулеби, дитина змогла втекти та встигла зробити фото. Уповноважений з прав дитини вже звернувся до Хмельницької ОДА з вимогою провести розслідування цього випадку.