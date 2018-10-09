Не коштують 5 тисяч: в українців виникли питання щодо вартості "бебі-боксу" (відео)

Багатьом не подобається те, що собівартість такої коробки - 5 тисяч гривень - завищена.

Батьки, які отримали "бебі-бокси" після народження малюків, розміщують їхні відеоогляди в мережі.

Багатьом не подобається те, що собівартість такої коробки - 5 тисяч гривень - завищена. Відповідне відео, наприклад, на своїй сторінці у Facebook опублікувала бабуся малюка Ольга Слободенюк.

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Так, вона перерахувала вміст бебі-боксу, внесла його до списку й знайшла відповідні товари в інтернеті. Виявилося, що собівартість коробки - 2 тис. 676 гривень. Щоправда, невідома вартість самої картонної "колиски".

"Перерахували за цінами ринковими, за цінами в магазинах, бралася середня ціна плюс так званий навар", - розповіла жінка.

Зазначимо, що якщо врахувати, що речі для бейбі-боксів купувалися оптом, його вартість має бути ще нижчою.

Крім того, у Слободенюк виникли питання щодо якості "пакунку" малюка.

Раніше УНІАН повідомляв, що сім областей України - Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська - почали отримувати "пакунки малюка".