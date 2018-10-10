Цибуля й часник не допоможуть: українцям пояснили, як захиститися від грипу

Не захворіти, окрім здорового способу життя та регулярного миття рук, допомагає вакцина від грипу.

Одне щеплення захищає упродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів в епідсезоні в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун. За її словами, протягом найближчих тижнів в аптеки доставлять 350 тисяч доз вакцин проти грипу, де українці зможуть їх придбати.

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Крі того, Супрун пояснила, які "засоби" не захищають від грипу:

- цибуля або часник;

- лимон чи вітамін C;

- оксолінова мазь та бальзам "звьоздочка";

- жодні імуномодулятори й блокатори вірусів.

"Міністерство охорони здоров'я України не закуповує вакцини від грипу централізовано за кошти платників податків. Проте вакцина також може бути придбана за кошти підприємств або місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику - медпрацівників, вчителів, дітей до 5 років, вагітних, літніх людей, пацієнтів із хронічними захворюваннями", - наголосила виконувач обов'язків глави МОЗ.

За прогнозом медиків, епідсезон захворюваності на грип розпочнеться з жовтня 2018 року і триватиме до травня 2019 року.