В Україні анонсували наступний етап медреформи: подробиці

У відомстві зазначили, що наступного року первинна ланка медичної допомоги оновиться уже по всій країні.

Наступного року будуть запроваджені електронні медичні книжки, рецепти на програму «Доступні ліки» і лікарняні та почнеться реформа вторинної (спеціалізованої) ланки медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров`я України Павло Ковтонюк заявив на брифінгу в Києві.

За його словами, наступного року первинна ланка медичної допомоги оновиться уже по всій країні. «Ми не плануємо залишати стару модель фінансування, починаючи з січня 2019 року. Вся первинна допомога, вся сімейна медицина, педіатрія на первинній ланці, терапевти – всі почнуть працювати за новими правилами, і це стане нормою по всій країні», - сказав Ковтонюк.

Він відзначив, що у 2019 році МОЗ почне широко запускати електронні інструменти для лікарів та пацієнтів.

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«Зараз декларація з лікарем укладається в електронному вигляді. З наступного року сімейні лікарі вже почнуть заводити електронні медичні картки кожному своєму пацієнту. В середині року запрацюють електронні рецепти на програму «Доступні ліки», запрацюють електронні лікарняні, яких ми теж так довго очікуємо», - додав Ковтонюк.

За словами заступника глави МОЗ, із середини наступного року реформа піде далі – на наступну ланку допомоги на спеціалізований рівень.

«За принципом «кошти за пацієнтом» будуть працювати поліклініки. Тобто можна буде отримати консультації спеціалістів, пройти такі обстеження, як рентген, УЗД або мамографія, і здати найнеобхідніші аналізи, і за це буде сплачувати вже Національна служба здоров’я. Що це означитиме для людей? Вони зможуть вибрати місце, куди звернутися- або в поліклініку, де проживають, або в іншу поліклініку, або в приватний заклад, і здати відповідні аналізи. Це все дуже складно технічно, але ми будемо рухатися і здивуємо вас хорошими результатами», - запевнив Ковтонюк.